День самбо отмечают в России сегодня

09:18, 16 ноября 2024, ПАИ

Новый спортивный праздник – День самбо – отмечается ежегодно 16 ноября начиная с 2023 года, пишет calend.ru.

Праздник был установлен указом президента России 19 декабря 2022 года для развития и популяризации этого вида спорта.

Самбо (самозащита без оружия) – вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный в СССР в 1920–1930 годы. Считается, что основу этой дисциплины составляют техники джиу-джитсу и дзюдо. Среди «отцов-основателей» самбо такие спортсмены, как Виктор Спиридонов, который также является автором самого термина «самбо», и Василий Ощепков, заслуженный преподаватель и тренер.

Официальным видом спорта самбо стало 16 ноября 1938 года, когда Спортивный совет СССР включил самбо в число культивируемых в стране видов спорта.

Сегодня самбо – популярный и динамично развивающийся вид спортивного единоборства. Он подразделяется на два основных направления – спортивное и боевое. В России самбо является одним из самых массовых видов спорта, секции и школы действуют по всей стране, в них занимаются сотни тысяч человек различных возрастов.