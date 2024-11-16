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Общество

День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»

День открытых дверей прошёл в мастерской «Шьём для своих – Остров», пишет газета «Островские вести».

  • День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»
    Фото: Анастасия Гольцман
  • День открытых дверей прошёл в народной мастерской «Шьём для наших – Остров»
    Фото: Анастасия Гольцман

Мероприятие посетили местные жители, учащиеся школ, волонтёры. Они смогли увидеть выставку, на которой были представлены маскировочные сети, подушки, пледы, одежда. Помимо этого, для всех желающих провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей и нашлемников. Руководитель мастерской «Шьём для своих – Остров» Марина Иванова рассказала про работу мастерской, в какие районы они отправляют гуманитарную помощь и какие вещи планируют изготовить мастера. На данный момент в мастерской шьют толстовки, термобельё из флиса, поскольку близится зима, и военные нуждаются в тёплых вещах. Коллектив мастерской состоит из 17 человек, самому младшему члену восемь лет, отметила Марина Иванова.

День открытых дверей завершился праздничным концертом. На сцене выступили артисты из Островского, Пыталовского и Красногородского районов.

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