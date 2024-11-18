Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме предложили перевести многодетных родителей на четырёхдневную рабочую неделю

Перевести многодетных и одиноких родителей на четырёхдневную рабочую неделю в экспериментальном режиме предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), пишет РИА Новости.

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырёхдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», – сказано в его обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Также для таких сотрудников предлагается увеличить ежедневное время работы до девяти часов по соглашению с работодателем.

Борис Чернышов предложил провести такой эксперимент на территории одного или нескольких регионов в течение 12 месяцев.

По итогам эксперимента предлагается зафиксировать новый трудовой режим в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.

По словам спикера Госдумы, такой рабочий график повысит качество жизни, так как у родителей будет больше времени на воспитание детей. «В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворённость жизнью», – отметил он.

При этом доход сохранится на прежнем уровне, добавил Борис Чернышов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 ноября 2024

Об опасности промокших ног для здоровья предупредил патофизиолог
18 ноября 2024

Аномально тёплая погода наблюдается на всей территории России
18 ноября 2024

Обломки советского самолёта обнаружили поисковики в Гдовском районе
17 ноября 2024

Атлантические циклоны скажутся на погоде на Северо-Западе
17 ноября 2024

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы
17 ноября 2024

Память святителя Тихона почтили в Пскове
17 ноября 2024

Россиян призвали не кормить уток хлебом
17 ноября 2024

Эксперт объяснила, какой должна быть температура воздуха в квартирах зимой

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...