В Госдуме предложили перевести многодетных родителей на четырёхдневную рабочую неделю

08:59, 18 ноября 2024, ПАИ

Перевести многодетных и одиноких родителей на четырёхдневную рабочую неделю в экспериментальном режиме предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), пишет РИА Новости.

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырёхдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», – сказано в его обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Также для таких сотрудников предлагается увеличить ежедневное время работы до девяти часов по соглашению с работодателем.

Борис Чернышов предложил провести такой эксперимент на территории одного или нескольких регионов в течение 12 месяцев.

По итогам эксперимента предлагается зафиксировать новый трудовой режим в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.

По словам спикера Госдумы, такой рабочий график повысит качество жизни, так как у родителей будет больше времени на воспитание детей. «В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворённость жизнью», – отметил он.

При этом доход сохранится на прежнем уровне, добавил Борис Чернышов.