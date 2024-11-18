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Подведены итоги псковского турнира, посвящённого Всероссийскому дню самбо

Подведены итоги турнира, посвящённого Всероссийскому дню самбо, который прошёл в псковском спорткомплексе «Олимп» 16 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Фото: ПАИ

Всего в рамках соревнований среди юношей и девушек в двух возрастных группах было разыграно 29 комплектов наград.

Больше всего золотых медалей на счету великолучан. Победы одержали Омар Азиза, Ярослав Симонов, Арсений Ткачёв, Глеб Соловьёв, Николай Лопашев, Алёна Яковлева, Александр Кодь, Илья Качнов и Семён Галаев.

Также большим количеством побед отличились псковские воспитанники общества «Динамо», спортшколы «Мастер» и клуба «Спортивное единство». Среди динамовцев золото досталось Захару Петрову, Марии Петровой, Антону Тоечкину, Максиму Чудакову. У спортшколы «Мастер» выиграли Артём Яковлев, Иван Брекин, Константин Павлушин, Арсений Бойков и Иван Брекин. А среди воспитанников клуба «Спортивное единство» золотые медали достались Кире Гакаевой, Софии Разареновой, Милене Тарабриной и Александру Прокофьеву.

Кроме того, среди победителей – воспитанники псковской «Бригантины», а также гости из Дно, Санкт-Петербурга и Себежа: Зелимхан Магомедов, Мухаммад Бегов, Кирилл Петровский, Тимур Протощак и Артём Горяченков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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