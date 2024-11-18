Псковичка выиграла золото на первенстве по фехтованию в Белоруссии

12:16, 18 ноября 2024, ПАИ

Псковская фехтовальщица Ева Белоцерковская заняла первое место открытого первенства МОКСДЮШОР по фехтованию в рамках Детской лиги Белоруссии. Соревнования прошли в Минске 17 ноября, сообщила тренер спортсменки Элла Полторацкая в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ева Белоцерковская была единственной представительницей Пскова в возрастной группе среди спортсменок 2010-2011 годов рождения, где участие приняла 31 фехтовальщица из Дубны, Молодечно, Гродно, Могилёва, Бреста, Минска, Москвы, Полоцка, Калининграда, а также Московской и Минской областей.

В финале Ева Белоцерковская вышла победителем из напряжённой схватки с представительницей Москвы. «В пульках Ева прошла без поражений. А бой за первое место дошёл до счёта 14:14, и она сделала решающий укол. Поединок был сложный, требующий концентрации», – прокомментировала Элла Полторацкая.

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