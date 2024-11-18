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Лучшие штукатуры состязались в Пскове

Первый из четырёх этапов конкурса «Лучший по профессии» стартовал в Пскове в понедельник, 18 ноября. Соревнования проходили среди штукатуров. Этап конкурса состоит из теоретической и практической частей. Так, участники за 20 минут отвечали на 20 вопросов теста по профилю, а также за три часа выполняли высококачественную штукатурку внутреннего угла кирпичной стены гипсовыми штукатурными смесями. Как это было – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 12:18, 18 ноября 2024, ПАИ
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