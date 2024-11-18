21 ноября изменится расписание пригородного поезда Луга - Псков

12:33, 18 ноября 2024, ПАИ

21 ноября изменится расписание пригородного поезда № 6507 Луга - Псков, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

От станции Луга-1 состав отправится в 6:35. Затем будут следующие остановки: Серебрянка 7:05-7:06, Лямцево 7:15-7:16, Плюсса 7:30-7:31, Струги Красные 7:54-7:55, Владимирский Лагерь 8:01-8:03, Лапино 8:10-8:11, Новоселье 8:20-8:21, Молоди 8:34-8:36, Торошино 8:49-8:50, Любятово 9:15-9:16.

В Псков поезд прибудет в 9:22.