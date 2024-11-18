Секрет приготовления теста для выпечки раскрыла основатель сети кондитерских «Французская булочка»

17:41, 18 ноября 2024, ПАИ

Секрет приготовления теста для выпечки раскрыла основатель сети кондитерских «Французская булочка» Елена Флям в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 ноября.

«Мы называем это тесто «закатанное». Для него не используются автоматические машины, всё делается вручную», – отметила гостья студии.

По её словам, раньше дополнительные ингредиенты, например маргарин, закупали за границей. Но в настоящее время их полностью заменили товарами отечественного производства, которые не уступают по характеристикам.