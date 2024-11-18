Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет закрыт для туристов 19 и 20 ноября

17:37, 18 ноября 2024, ПАИ

Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет закрыт для посетителей 19 и 20 ноября в связи с проведением мероприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объекта Псковского музея и приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе.