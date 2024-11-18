Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет закрыт для туристов 19 и 20 ноября
Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет закрыт для посетителей 19 и 20 ноября в связи с проведением мероприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объекта Псковского музея и приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 ноября 2024
Лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в деревне Стругокрасненского района
18 ноября 2024
Секрет приготовления теста для выпечки раскрыла основатель сети кондитерских «Французская булочка»
18 ноября 2024
Наталия Соколова проводит приёмы в муниципалитетах Псковской области в рамках недели правовой помощи детям