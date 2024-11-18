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Общество

Почти 42 тонны макулатуры собрали в Псковской области в рамках акции «БумБатл»

Жители Псковской области во время всероссийской акции сбора макулатуры «БумБатл» сдали на переработку почти 42 тонны бумажных отходов. Макулатуру сдавали школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных предприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей побить прошлогодний рекорд региона – собрать 20 тонн макулатуры. В итоге жители области собрали в два раза больше вторсырья, чем в прошлом сезоне.

Всего за пятый сезон движения «Экосистема» было собрано 144 тысячи тонн макулатуры. В масштабной инициативе, которая проходит в рамках национального проекта «Экология», приняло участие более трёх миллионов человек из 89 регионов страны.

Чтобы поддержать «БумБатл», активисты движения «Экосистема» провели более 700 интерактивных образовательных мероприятий по всей России. Экоуроки, мастер-классы, бумажные фестивали и экскурсии на объекты сортировки и переработки отходов – волонтёры знакомили с принципами экономики замкнутого цикла участников разных возрастов и профессий.

«В этом году участники акции и волонтёры перевыполнили поставленную цель и совместными усилиями собрали в 1,5 раза больше макулатуры, чем в прошлом сезоне «БумБатла». Активисты движения рассказали о важности сбора бумажных отходов, переработки и экономики замкнутого цикла сотням тысяч жителей страны. Были организованы экскурсии на заводы по переработке – там участники акции наглядно могли увидеть, что происходит со всей сданной макулатурой. Рассчитываем, что полученные знания помогут экодобровольцам внести сбор макулатуры в список своих привычек и не бросать начатое полезное дело», – рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В России ежегодно перерабатывается около 4,5 миллиона тонн макулатуры, что составляет 63 % от всех образуемых бумажных отходов, пригодных к утилизации. Акция «БумБатл» движения «Экосистема» проходит в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России.

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