Флешмоб о мамах запустили в Псковской области

09:43, 19 ноября 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова и «Детсовет 60» запустили ко Дню матери флешмоб. Об этом омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

«Для каждого из нас, взрослого или ребёнка, мама – самый родной человек. Она создаёт уют дома, помогает и заботится обо всех. Мамина улыбка – самая нежная, а мамины руки – самые добрые. Нам очень хочется, чтобы про мам Псковской области узнало как можно больше людей!» – отметила Наталия Соколова.

В рамках флешмоба псковичам предлагают разместить в социальных сетях фотографии с мамой или мамы в детстве и рассказать о ней. Также нужно поставить хештеги #моямама60 #детсовет60.