Пенсия у работающих россиян выросла на 10%

11:14, 19 ноября 2024, ПАИ

Средняя пенсия у трудоустроенных россиян выросла на 10 % с января по сентябрь 2024 года. В октябре она составила 19,2 тысячи рублей, когда за аналогичный период 2023 года она составляла 17,4 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Социального фонда России.

Пенсия неработающих граждан увеличилась в соответствии с примерным уровнем индексации в этом году – на 7,3 %, а именно с 21,8 до 23,4 тысячи рублей. А пенсионный доход у работающих людей обогнал инфляцию на 2,5 %.

Напомним, что минимальный пенсионный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц. Максимально за год гражданин может набрать десять единиц ИПК, однако размер будущей пенсии зависит от количества взносов, которые компания делает в Социальный фонд России.