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Экономика

Пенсия у работающих россиян выросла на 10%

Средняя пенсия у трудоустроенных россиян выросла на 10 % с января по сентябрь 2024 года. В октябре она составила 19,2 тысячи рублей, когда за аналогичный период 2023 года она составляла 17,4 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Социального фонда России.

Фото: ПАИ

Пенсия неработающих граждан увеличилась в соответствии с примерным уровнем индексации в этом году – на 7,3 %, а именно с 21,8 до 23,4 тысячи рублей. А пенсионный доход у работающих людей обогнал инфляцию на 2,5 %.

Напомним, что минимальный пенсионный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц. Максимально за год гражданин может набрать десять единиц ИПК, однако размер будущей пенсии зависит от количества взносов, которые компания делает в Социальный фонд России.

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