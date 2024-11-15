Назван минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

11:48, 15 ноября 2024, ПАИ

Минимальный пенсионный коэффициент для выхода на пенсию составит 30 единиц в 2025 году, что на 1,8 единицы больше, чем в нынешнем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», – сообщила Епифанова.

Максимально за год можно набрать десять единиц ИПК. Они начисляются за каждый год работы на лицевой счёт человека, работодатель которого платит за него взнос в Социальный фонд. Так, размер будущей пенсии зависит от количества взносов, которые платит компания, уточнила сенатор.

Напомним, что пенсии работающим и неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,3 % в 2025 году. Так, средний размер пенсии в будущем году составит 24 тысячи рублей.