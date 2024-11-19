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Общество

Каждая третья компания в Пскове сталкивалась со случаями «тихого увольнения»

32 % компаний в Пскове сталкивались со случаями «тихого увольнения», когда работники не в полной мере выполняли свои обязанности, предусмотренные трудовым договором, следует из данных опроса Superjob.

Половина опрошенных псковичей считает, что причиной недобросовестного подхода к своим обязанностям является усталость и выгорание. 49 % людей говорят о том, что сотрудники не видят рабочих перспектив и понятной картины карьерного роста. Интересно, что эти причины чаще всего выбирали молодые псковичи. Каждый пятый (20 %) уверен, что таким образом работник пытается привлечь внимание начальства и добиться увеличения заработной платы. В том, что обязанностями можно пренебречь, так как найти новую работу легко, убеждены 12 % респондентов, большинство из которых мужчины. 6 % винят в этом начальство, а 4 % объясняют это тем, что у людей есть другая работа.

Большинство опрошенных компаний (74 %) проводят беседы с сотрудниками, по итогам которых работодатель либо пытается сохранить работника путём предложения более интересных задач и бонусов, либо использует репрессии, которые лишают человека премий и добавляют более жёсткие условия обязанностей: 38 % и 28 % соответственно. 14 % компаний идут на крайние меры и просто расстаются с работником.

Напомним, что врачи, фармацевты и IT-специалисты пользуются особым спросом в Псковской области – количество запросов по их поиску увеличилось на 51 %.

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