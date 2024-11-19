Пресс-тур журналистов и блогеров из числа соотечественников проходит в Псковской области
Пресс-тур журналистов и блогеров из числа соотечественников проходит в Псковской области сегодня, 19 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
В Доме молодёжи в Пскове журналисты и блогеры встретились с соотечественниками, которые уже переселились в Псковскую область по госпрограмме.
Журналистов поприветствовала уполномоченная по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.
«Наш губернатор создал новый институт – Институт уполномоченного при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Это, конечно, говорит в первую очередь о повышенном внимании правительства Псковской области, лично нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова к нашим соотечественникам, которые переезжают на территорию нашего региона, и в целом о реализации государственной национальной программы и миграционной политики на территории нашего региона», – отметила она.
Добавим, что участники пресс-тура знакомятся с программой переселения соотечественников.
Пресс-тур журналистов и блогеров из числа соотечественников проходит в Псковской области
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