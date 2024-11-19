Пресс-тур журналистов и блогеров из числа соотечественников проходит в Псковской области

14:29, 19 ноября 2024, ПАИ

Пресс-тур журналистов и блогеров из числа соотечественников проходит в Псковской области сегодня, 19 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







































































В Доме молодёжи в Пскове журналисты и блогеры встретились с соотечественниками, которые уже переселились в Псковскую область по госпрограмме.

Журналистов поприветствовала уполномоченная по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

«Наш губернатор создал новый институт – Институт уполномоченного при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Это, конечно, говорит в первую очередь о повышенном внимании правительства Псковской области, лично нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова к нашим соотечественникам, которые переезжают на территорию нашего региона, и в целом о реализации государственной национальной программы и миграционной политики на территории нашего региона», – отметила она.

Добавим, что участники пресс-тура знакомятся с программой переселения соотечественников.