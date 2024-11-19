Студент ВЛГАФК стал победителем всероссийских соревнований по карате

14:38, 19 ноября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Макар Головин стал победителем всероссийских соревнований по карате «Кубок Милютина», которые прошли в Череповце с 15 по 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Соревнования собрали спортсменов из 30 регионов страны. Макар Головин стал победителем мужского турнира в весе до 84 килограммов.

Напомним, недавно студент ВЛГАФК Александр Березняк выиграл двухдневную велогонку «Тур Мэньтоугоу», которая прошла в Китае.

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