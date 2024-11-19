Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» пройдут в Великих Луках

16:18, 19 ноября 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» пройдут в Великих Луках с 21 по 27 ноября, сообщили ПАИ в Российской федерации стрельбы из лука.

В соревнованиях планируют принять участие около 700 спортсменов из 33 регионов страны. Псковскую область представит 21 спортсмен. Наибольшее количество лучников у сборной Москвы, чья команда насчитывает более 120 спортсменов.

Соревнования пройдут в двух возрастных группах по стрельбе из блочного и классического луков. В классике за награды будут бороться более 400 спортсменов, а в блочном – около 250.

Напомним, в прошлом году на «Надежды России» приехал 651 спортсмен из 32 регионов страны. Тогда серебром в индивидуальном зачёте отметился великолучанин Илья Силаев и команда Псковской области в составе всё того же Силаева, а также Егора Быстрова и Игоря Николаева.

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