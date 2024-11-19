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Экономика

Почему людей привлекает сельское хозяйство в Псковской области, рассказал эксперт

Почему при построении сельскохозяйственного бизнеса люди часто выбирают Псковскую область несмотря на то, что Северо-Западный федеральный округ – не самая благоприятная территория для развития сельского хозяйства, рассказал председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

Андрей Козлов. Фото: ПАИ

У Псковской области достаточно большой банк земли, которую можно взять за небольшие деньги и начать бизнес. А земля – это то, на чём строится любая отрасль. «Из 500 тысяч гектар пашни в активной обработке находится чуть более 250 гектар», – рассказал эксперт.

В регионе также действует грантовая поддержка начинающих фермеров. «Программа давно действует, и все фермеры смогли начать сельскохозяйственный бизнес с её помощью», – уточнил Андрей Козлов. Плюс ко всему, помимо своего труда, можно привлечь федеральные и областные средства.

«Самое важное, что у нас оживает территория», – подчеркнул спикер. Когда в регион приезжают активные люди, вокруг них начинает появляться структура. «На территории появляются дороги, проводят электричество, а через какое-то время приезжают люди и оставляют денежные средства», – заключил депутат.

Напомним, что в Бежаницком округе планируется возвести крупный животноводческий комплекс. В планах инвестора – создание площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород с содержанием более чем 3,4 тысячи голов.

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