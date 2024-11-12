Крупный животноводческий комплекс появится в Бежаницком округе

17:56, 12 ноября 2024, ПАИ

Крупный животноводческий комплекс появится в Бежаницком муниципальном округе, рассказал экс-глава района Сергей Михеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

«Сегодня у нас в сельском хозяйстве очень хорошие перспективы. В муниципалитете будет строиться серьёзный животноводческий молочный комплекс. Мы всегда доказывали, что мы район «молочный», – сказал Сергей Михеев.

Муниципалитет всегда находился в пятёрке лучших в регионе по производству молока, отметил гость эфира. «Это же рабочие места. Это будет настоящее промышленное предприятие, которое будет у нас работать», – заключил он.

Напомним, что проект по строительству животноводческого комплекса в Бежаницком муниципальном округе был одобрен на совете по инвестициям во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Добавим, что инвестор планирует создать площадку для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород, где будут содержаться более 3,4 тысячи голов.