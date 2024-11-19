Причины роста стоимости продовольственных товаров назвал эксперт

17:56, 19 ноября 2024, ПАИ

Все сельскохозяйственные продукты находятся в зоне риска по повышению цен, заявил председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

У производителей есть два варианта продажи товара – либо отдавать продукты ниже себестоимости, либо продавать по цене с небольшой рентабельностью. «Компании будут выбирать второй вариант, так как кредитные ресурсы очень дорогие, электроэнергия и газ также подорожали. Поэтому вместе с этим будет расти и себестоимость продукта», – отметил эксперт.

Напомним, что продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, подорожали на 3,6 % с января по сентябрь 2024 года в Псковской области. В октябре более всего подорожало сливочное масло, а именно – на 6,6 %, а менее всего – куриные яйца – на 2,3 %.