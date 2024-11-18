Самые подорожавшие за десять месяцев продукты назвали в Псковской области

17:27, 18 ноября 2024, ПАИ

Самые подорожавшие продукты с января по октябрь 2024 года в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Наиболее всего подорожало сливочное масло, а именно – на 24,43 %, хлеб и хлебобулочные изделия – на 9,36 %, молоко и молочная продукция – на 9,08 %, рыба и пищевые морепродукты – на 7,81 %.

В октябре 2024 года сливочное масло подорожало на 6,6 %, подсолнечное масло – на 3,9 %, молоко и молочная продукция – на 2,6 %. Куриные яйца подорожали на 2,3 %, однако с января по октябрь цена на продукт заняла лидирующую позицию по снижению – на 19,76 %.

В общем и целом ценник на продовольственные товары, не включая алкогольные напитки, вырос на 8,64 %.

Напомним, что в России производителей молока заставили снизить цены. Так, «Экомилк» и «Вимм-Билль-Данн», известный по марке «Домик в деревне», вернули цены на молоко. Также производитель молочной продукции «Эконива» снизил отпускные цены на сливочное масло на 10 %.