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Экономика

Андрей Козлов: Модульные гостиницы позволяют развивать муниципалитеты Псковской области

Модульные гостиницы позволяют развивать муниципалитеты Псковской области, заявил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

Андрей Козлов. Фото: Андрей Степанов

«Наверное, Псков может похвастаться хорошими гостиницами, с хорошим сервисом. Великие Луки, наверное, тоже имеют такие гостиницы. Но кое-где в Псковской области их нет вообще, а где-то достаточно невысокий уровень. У нас каждый муниципалитет имеет свою фишку: проводятся различные фестивали, приезжают люди, есть различные национальные парки, заповедники, где можно соединиться с природой», – отметил Андрей Козлов.

По его словам, госпрограмма поддержки строительства модульных гостиниц имеет ряд преимуществ. «С помощью неё создают инфраструктурные объекты, которые не требуют долгого согласования, здесь нет различных экспертиз, которые занимают годы. Строительство модульных гостиниц позволяет развивать именно небольшие уголки нашей Родины, муниципалитеты, где есть красивая природа, озёра, леса и достопримечательности. Это надо создавать и делать. Тогда люди туда поедут», – заключил Андрей Козлов.

Ранее сообщалось, что эксперты фиксируют высокий спрос на модульные гостиницы в Псковской области.

Напомним, что Псковская область на инвестпроекты создания модульных гостиниц получила в 2023 году субсидию 101,5 млн рублей, в 2024 году – 147,9 млн рублей.

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