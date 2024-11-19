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Экономика

С чем связано повышение тарифа на капремонт в Псковской области, рассказал эксперт

С чем связано 15-процентное повешение тарифа на капитальный ремонт домов в Псковской области, объяснил председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

Андрей Козлов. Фото: ПАИ

В правительстве Псковской области не возвращались к повышению тарифа на капитальный ремонт больше года, пояснил спикер. «Почему повысили на 15 %? Потому что год тариф не повышался. Согласно федеральному закону, мы можем повышать тариф два раза в год на процент инфляции. Образовался такой процент вроде бы как большой», – пояснил Андрей Козлов.

По мнению гостя студии, программа капитального ремонта действенная. «Даже при увеличении на 15 % объёма денежных средств у нас экономически обоснованный тариф в три раза выше, чем тот, что мы собираем. С каждым годом мы больше и больше уходим в определённую пропасть», – добавил председатель.

Также спикер поднял вопрос низкой собираемости денежных средств. Он отметил, что просроченная задолженность населения перед Фондом капитального ремонта составляет более 400 миллионов рублей, если считать с начала его работы. «А собираемость в Фонде капитального ремонта – порядка 600 миллионов рублей в год. Нужно начинать работу, чтобы не только за счёт населения увеличивать количество отремонтированных домов, но и за счёт наших неплательщиков, создавая прецедент, чтобы люди понимали, что платить за это надо», – резюмировал Андрей Козлов.

Напомним, взнос за капитальный ремонт – это обязательный платёж, включённый в структуру платы за помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме.

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