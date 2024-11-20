Федотов день наступил по народному календарю

07:05, 20 ноября 2024, ПАИ

Федотов день отмечается 20 ноября, сообщает calend.ru. Он назван в честь одного из святых мучеников, память которых Русская православная церковь чтит в этот день.

Феодот был одним из 30 христианских мучеников, пострадавших за свою веру в III веке в Мелитине. Феодота и его товарищей схватили язычники, которые пытались заставить их отказаться от своих убеждений. Но христиане остались верны своим убеждениям, за что были обезглавлены.

В деревнях России женщины начинали прясть на Федота (Феодота) и обращались к святому с молитвой о помощи в труде, так как считали его покровителем женского рукоделия.

В этот день на реках и озёрах замерзала вода. Люди говорили: «Федот лёд ведёт». Как правило, появление льда на водоёмах ждали с нетерпением. Это означало начало зимней рыбалки и путешествий по замёрзшим рекам. «Реки льдом покрылись – зимние дороги открылись», – замечали люди.

Однако вместе с ледоставом начинался и гололёд, поэтому нужно было соблюдать осторожность при ходьбе. «Федот лёд на лоб наведет», – шутили в народе.