Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Федотов день наступил по народному календарю

Федотов день отмечается 20 ноября, сообщает calend.ru. Он назван в честь одного из святых мучеников, память которых Русская православная церковь чтит в этот день.

Феодот был одним из 30 христианских мучеников, пострадавших за свою веру в III веке в Мелитине. Феодота и его товарищей схватили язычники, которые пытались заставить их отказаться от своих убеждений. Но христиане остались верны своим убеждениям, за что были обезглавлены.

В деревнях России женщины начинали прясть на Федота (Феодота) и обращались к святому с молитвой о помощи в труде, так как считали его покровителем женского рукоделия.

В этот день на реках и озёрах замерзала вода. Люди говорили: «Федот лёд ведёт». Как правило, появление льда на водоёмах ждали с нетерпением. Это означало начало зимней рыбалки и путешествий по замёрзшим рекам. «Реки льдом покрылись – зимние дороги открылись», – замечали люди.

Однако вместе с ледоставом начинался и гололёд, поэтому нужно было соблюдать осторожность при ходьбе. «Федот лёд на лоб наведет», – шутили в народе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 ноября 2024

Эксперт на V Псковском медиафоруме: Контентом правят вертикальные видео
20 ноября 2024

Глава Пскова – об уборке снега: Коммунальные службы работают на полную мощность
20 ноября 2024

Шесть характеристик современного потребителя контента перечислил эксперт общества «Знание»
20 ноября 2024

Лектор Российского общества «Знание»: Раньше новость жила около суток, сегодня – 10-15 минут
20 ноября 2024

В Пскове полицейские потушили загоревшийся автомобиль около АЗС
20 ноября 2024

Вылет самолёта Москва – Псков задержан на два часа
20 ноября 2024

Международный медиафорум начнёт свою работу в Псковской области сегодня
20 ноября 2024

Капремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...