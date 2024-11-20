Признаки прохода острой фазы информационной войны обозначил Михаил Ведерников

11:51, 20 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области на V международном медиафоруме в Пскове обозначил признаки прохода острой фазы информационной войны. Об этом с пленарного заседания мероприятия сообщает корреспондент ПАИ.

«В течение текущего года в мировых трендах соцсетей стали появляться темы, связанные с русскими и Россией. Например, на несколько месяцев весь мир зациклился на вирусном ролике Russian Girl. Девушки по всему миру под нашу музыку наряжались в русскую одежду. Пару лет назад такое было в принципе невозможно – таких пользователей буквально забанили бы сами соцсети», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что мировые поп-звёзды всё чаще обращаются к русской аудитории. Среди них Фред Дёрст, Канье Уэст, Джаред Лето. Они напрямую говорят о своих симпатиях к русским, к россиянам, к нашей культуре и языку, подчеркнул губернатор.

На прошлой неделе нашумело назначение очевидно пророссийски настроенного директора внешней разведки США – Талси Габбард, сказал Михаил Ведерников. Она известный критик украинского режима, неоднократно и объективно разъясняла цели СВО американцам, добавил он. Интерес растет и к Псковской области.

В завершение глава региона резюмировал: «Но главный вывод – в западном сообществе началась дестигматизация России. И пока нет очевидных признаков, чтобы этот процесс пошёл вспять».

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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