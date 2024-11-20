Международный медиафорум официально стартовал в Псковской области

11:41, 20 ноября 2024, ПАИ

Официальное открытие V Псковского международного медиафорума «СМИ в условиях многополярного мира» прошло в правительстве Псковской области сегодня, 20 ноября, передает корреспондент ПАИ.

В форуме участвуют представители федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, медиаэксперты, специалисты по связям с общественностью, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Форум стартовал с пленарного заседания на тему «Консолидация Русского мира». Участие в нем принимают губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов, президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России» Светлана Конев, политолог и активист антифашистского движения Эстонии «Ночной дозор», заместитель главного редактора ИА «Африканская инициатива» Максим Рева, а также журналист, военный корреспондент, кавалер ордена Мужества, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Российской Федерации, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Малькевич.

Помимо этого, во время проведения форума состоится несколько образовательных секций, мастер-классов и круглых столов.

В рамках V Псковского международного медиафорума также пройдёт торжественная церемония награждения лучших журналистов Псковской области за 2024 год.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60». Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.