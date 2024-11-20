Волонтёрский опыт будут учитывать в России при поступлении в колледжи

11:51, 20 ноября 2024, ПАИ

Министерство просвещения РФ скорректировало приказ, и теперь верифицированный опыт из электронной книжки волонтёра на платформе «Добро.рф» будут учитывать при поступлении в организации среднего профессионального образования. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

При прочих равных условиях преимущество достанется абитуриентам колледжей с опытом волонтёрской работы. Ранее такая привилегия распространялась только на студентов вузов.

Волонтёры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в колледжи, что подчеркнёт значимость их вклада в жизнь общества и замотивирует молодёжь участвовать в добровольческой деятельности.

Признание значимости волонтёрского опыта при поступлении в колледжи является важным шагом в поддержке добровольческой деятельности среди молодёжи и отражает важность и ценность волонтёрского опыта, а также признание его положительного влияния на личностное развитие и формирование профессиональных навыков, отметил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.