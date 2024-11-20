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Представитель МИД России пожелала участникам медиафорума в Пскове новых проектов и интересных дискуссий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поприветствовала участников V Псковского международного медиафорума «СМИ в условиях многополярного мира», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Рада приветствовать всех участников юбилейного, пятого, Псковского медиафорума. За время своего существования мероприятие зарекомендовало себя на высоком уровне и закрепило высокий статус для медиасферы Северо-Запада России», – отметила Мария Захарова.

По её словам, в Пскове собираются единомышленники, которые «стремятся создать качественный контент на основе принципов свободы слова, беспрепятственного доступа к информации, ищущие эффективные ответы на вызовы развязанной коллективным Западом против России гибридной войны».

«Площадка форума представляет возможность журналистам, политикам, экспертам, лидерам мнений детально обсудить наиболее значимые тенденции в мировой информационной повестке. Вобрав в себя множество конструктивных инициатив, форум является примером всепогодного сотрудничества стран», – добавила представитель МИД России.

Мария Захарова отдельно обратилась к представителям медиасообщества из числа соотечественников. «Хочу поблагодарить за активную гражданскую позицию и мужество в эти непростые времена. Последние годы стали периодом еще больших испытаний для нашего мира, русскоязычного пространства, населения, права которого системно нарушаются, а теперь просто началась травля людей, – констатировала Мария Захарова. – В условиях нечеловеческого давления вы находите в себе силы поддерживать то, что является истинными ценностями – правду, истину, свободу, историческую Родину. Вы встаёте на сторону самого настоящего добра. Вы правдивы и максимально объективны, в том числе на страницах своих СМИ вы делаете все, чтобы освещать повестку объективно, не приукрашивая».

В заключение Мария Захарова пожелала участникам медиафорума в Пскове «новых проектов и интересных дискуссий».

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60». Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем сюжете.

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