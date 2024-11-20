Александр Малькевич на Псковском медиафоруме: Мы находимся на передовой информационной войны

13:44, 20 ноября 2024, ПАИ

Сейчас все так или иначе находятся на передовой информационной войны, которую коллективный Запад объявил России. Об этом заявил журналист, военный корреспондент, кавалер ордена Мужества, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Российской Федерации, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Малькевич в ходе пленарной сессии на V Псковском международном медиафоруме сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я нахожусь сейчас в зоне СВО и записываю это видео в полуподпольных условиях, но это не столь важно. Мы находимся все сейчас так или иначе на передовых информационной войны, которую коллективный Запад давно объявил нашей стране. Важно, что серьёзный, глубокий, содержательный разговор об этом на полях форума состоится», – отметил он.

Александр Малькевич подчеркнул, что в этом вопросе немалую роль играет создание медиахолдинга Союзного государства. «Мы знаем, что правда на нашей стороне, но недостаточно это знать и быть уверенным в своей правоте, мы должно ярко, креативно и образно доносить эту правду до нашей аудитории», – подчеркнул журналист и добавил, что также необходимо уметь разговаривать на просто языке и адаптировать информацию для сетевых форматов.

Кроме того, спикер медиафорума отметил то, как Псковская область поддерживает Херсонскую область. «Может, о людях, которые помогают со стороны Псковской области, имело бы смысл сделать интересный цикл. Я о том, что мы должны уметь гордиться и воздавать должное нашим соседям, родным, близким, кто месяцами и с риском для жизни, в крайне некомфортных условиях решает такие задачи, и о них мало кто знает», – резюмировал он.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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