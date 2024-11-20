Перевыполнение плана цифровой трансформации в Псковской области прокомментировал Виталий Рахманов

16:21, 20 ноября 2024, ПАИ

Перевыполнение плана цифровой трансформации в Псковской области прокомментировал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Напомним, что в Псковской области со значительным опережением сроков реализуют стратегию цифровой трансформации.

«Во-первых, это команда, конечно. Я благодарен тем людям, которые работают со мной. Благодарен и Вере Васильевне Емельяновой [первый заместитель губернатора Псковской области. – ПАИ], которая сейчас курирует и является руководителем цифровой трансформации. Отдельное огромное спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову [губернатор Псковской области. – ПАИ], который, в принципе, любые мои безумные идеи поддерживает. И за счёт этого мы, конечно, очень часто имеем то, чего могли бы вообще не получить никогда, за счёт реализации вот этих всех историй», – сказал Виталий Рахманов.

Он отметил, что идёт определённое опережение, но когда будет достигнуто 100 %, то будут поставлены новые цели и работа будет продолжаться.

Виталий Рахманов объяснил, что прежде всего в план входит цифровая трансформация внутренних бизнес-процессов органов исполнительной власти. Например, цифровая медицина, в рамках которой построена единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Сейчас завершаются работы по выводу этой системы в полную промышленную эксплуатацию.

«Это даст новые возможности для организации наших медицинских учреждений – чтобы оптимизировать их внутренние бизнес-процессы, в том числе по лечению. А также для нас с вами, которые пользуются этими услугами», – уточнил Виталий Рахманов.

Помимо этого, в этом году запустили информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. «Соответственно, все наши градостроительные истории, которые идут в регионе (выдача земельных участков и так далее), будут происходить с использованием единой информационной системы», – заметил Виталий Рахманов.

Всего 80 % внутренних процессов переведено на язык цифры, заключил гость программы.