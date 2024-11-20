Причину проблем с канализацией в доме на улице Яна Райниса в Пскове назвали в горводоканале
Причину проблем с канализацией в многоквартирном доме на улице Яна Райниса в Пскове назвали в горводоканале.
«Сегодня по адресу выезжала аварийная бригада. Наши сотрудники прочистили канализационный выпуск до фундамента дома, - сообщили в муниципальном предприятии. - Дворовая канализация по результатам обследования исправна. Внешние сети, находящиеся на балансе горводоканала, также в рабочем состоянии. Из этого следует, что проблема на внутридомовых сетях».
Эти коммуникации находятся в обслуживании управляющей компании (УК), поэтому и устранением возникшей аварийной ситуации должны заниматься сотрудники УК.
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