Причину проблем с канализацией в доме на улице Яна Райниса в Пскове назвали в горводоканале

15:22, 20 ноября 2024, ПАИ

Причину проблем с канализацией в многоквартирном доме на улице Яна Райниса в Пскове назвали в горводоканале.

«Сегодня по адресу выезжала аварийная бригада. Наши сотрудники прочистили канализационный выпуск до фундамента дома, - сообщили в муниципальном предприятии. - Дворовая канализация по результатам обследования исправна. Внешние сети, находящиеся на балансе горводоканала, также в рабочем состоянии. Из этого следует, что проблема на внутридомовых сетях».

Эти коммуникации находятся в обслуживании управляющей компании (УК), поэтому и устранением возникшей аварийной ситуации должны заниматься сотрудники УК.