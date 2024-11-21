В Пскове перед судом предстанет мужчина, который случайно убил знакомую

16:13, 21 ноября 2024, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина, который случайно убил знакомую. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 августа потерпевшая находилась в комнате одного из псковских общежитий в гостях у обвиняемого, где между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина толкнул женщину ногой в спину, отчего потерпевшая потеряла равновесие и упала, ударившись головой о батарею. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе изучения личности обвиняемого установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за серию преступлений против собственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.