Псковские педагоги собрали посылку с инструментами для участников СВО

17:46, 21 ноября 2024, ПАИ

Педагоги и сотрудники из 91 образовательного учреждения Пскова приняли участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Бензоруб, сварочный аппарат, дизельный генератор, шлифмашина и многие другие вещи будут отправлены на фронт, чтобы наши солдаты понимали, что мы ждём их возвращения домой. Спасибо каждому, кто принял участие!» – поблагодарил Борис Елкин.