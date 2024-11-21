Псковские педагоги собрали посылку с инструментами для участников СВО
Педагоги и сотрудники из 91 образовательного учреждения Пскова приняли участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.
«Бензоруб, сварочный аппарат, дизельный генератор, шлифмашина и многие другие вещи будут отправлены на фронт, чтобы наши солдаты понимали, что мы ждём их возвращения домой. Спасибо каждому, кто принял участие!» – поблагодарил Борис Елкин.
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