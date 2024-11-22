В хлорированной воде найдено неизвестное ранее вещество
Химики обнаружили, что обработка воды при помощи хлораминов, популярного средства для хлорирования воды, приводит к образованию молекул из класса хлоронитридамидов, о присутствии которых в воде ученые в прошлом не подозревали, пишет ТАСС.
Хлоронитридамиды представляют собой очень стабильные молекулы, обладающие низким молекулярным весом. Их очень непросто обнаружить в воде.
Ученые совершили это открытие при изучении возможных побочных продуктов процесса хлорирования питьевой воды, для очистки которых от микробов применяются неорганические соединения хлора из класса хлораминов. Эти молекулы, содержащие в себе хлор и аммиак, начали применяться в последние три десятилетия в качестве более безопасной альтернативы для гипохлорита натрия и других соединений хлора.
Как считают химики, высокая распространенность хлоронитридамидов указывает на необходимость изучить их потенциальное токсическое влияние на организм людей и животных.
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