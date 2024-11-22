В хлорированной воде найдено неизвестное ранее вещество

08:13, 22 ноября 2024, ПАИ

Химики обнаружили, что обработка воды при помощи хлораминов, популярного средства для хлорирования воды, приводит к образованию молекул из класса хлоронитридамидов, о присутствии которых в воде ученые в прошлом не подозревали, пишет ТАСС.

Хлоронитридамиды представляют собой очень стабильные молекулы, обладающие низким молекулярным весом. Их очень непросто обнаружить в воде.

Ученые совершили это открытие при изучении возможных побочных продуктов процесса хлорирования питьевой воды, для очистки которых от микробов применяются неорганические соединения хлора из класса хлораминов. Эти молекулы, содержащие в себе хлор и аммиак, начали применяться в последние три десятилетия в качестве более безопасной альтернативы для гипохлорита натрия и других соединений хлора.

Как считают химики, высокая распространенность хлоронитридамидов указывает на необходимость изучить их потенциальное токсическое влияние на организм людей и животных.