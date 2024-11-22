Мурманчанин нашёл в интернете личные данные псковича и оформил на него микрозаём

09:38, 22 ноября 2024, ПАИ

Житель Мурманской области незаконно оформил на псковича микрозаём на найденные в интернете персональные данные. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

В сентябре 2023 года в отдел полиции Пскова с заявлением обратилась микрофинансовая организация с тем, что заемщик не исполняет обязательства, то есть совершил мошенничество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.

В рамках расследования было установлено, что в декабре 2022 года житель Мурманской области в интернете нашел персональные данные псковича. Используя их, мурманчанин оформил от имени жителя Пскова микрозаём на десять тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника – им оказался безработный молодой человек, житель Мурманской области. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.