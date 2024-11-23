20 тонн моркови не пропустили через госграницу в Псковской области

10:26, 22 ноября 2024, ПАИ

20 тонн свежей моркови не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Морковь везли из Белоруссии в Москву. В ходе контрольного мероприятия специалист Россельхознадзора установил, что на перевозимой подкарантинной продукции отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о стране её происхождения, стране-экспортёре или стране-реэкспортёре. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Морковь возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.