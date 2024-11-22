Заморозки, снег и гололедица ожидаются в Псковской области 23 ноября

13:44, 22 ноября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 23 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами по области пройдёт небольшой снег, а днём существенных осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы достигнут 15–18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до –5 градусов, днём ожидается от –3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.