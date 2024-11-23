Футболисты Псковской области выиграли бронзу на международном турнире

10:22, 23 ноября 2024, ПАИ

Себежские футболисты стали третьими на международном турнире по мини-футболу «Мечта» среди детских команд. Соревнования прошли в Полоцке в Белоруссии 22 ноября, пишет газета «Призыв».

В соревнования участвовали команды из Витебской области, представляющие Полоцк, Новополоцк, Миоры и Лепель, а также себежский коллектив.

Из пяти игр себежане в трёх одержали победу и заняли третье место. Лучшим вратарём турнира признали Илью Испавского.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».