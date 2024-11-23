Футболисты Псковской области выиграли бронзу на международном турнире
Себежские футболисты стали третьими на международном турнире по мини-футболу «Мечта» среди детских команд. Соревнования прошли в Полоцке в Белоруссии 22 ноября, пишет газета «Призыв».
В соревнования участвовали команды из Витебской области, представляющие Полоцк, Новополоцк, Миоры и Лепель, а также себежский коллектив.
Из пяти игр себежане в трёх одержали победу и заняли третье место. Лучшим вратарём турнира признали Илью Испавского.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 ноября 2024
Спортивные состязания, приуроченные к завершению Года семьи, прошли в Псковской области