80-летие отметила Печорская гимназия

15:57, 23 ноября 2024, ПАИ

Своё 80-летние отметила Печорская гимназия, пишет газета «Печорская правда».

Школа открыла свои двери почти сразу после освобождения района в 1944 году. «За 80 лет школа подготовила десятки медалистов и открыла мир знаний сотням выпускников, среди которых, например, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина», – сообщает газета «Печорская правда».

В празднике в честь юбилея приняли участие учителя, ветераны, официальные лица, представители духовенства и другие гости. «Много тёплых слов было сказано, были цветы и подарки. Творческие номера учеников и недавних выпускников украсили этот день», – отметили в районном издании.

«Не внешний облик или техническое оснащение красит нашу школу, а высокопрофессиональный коллектив педагогов и наши выпускники, каждым из которых мы гордимся», – подчеркнула директор гимназии Ольга Тумановская.