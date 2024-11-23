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Общество

В Псковском районе разыскивают хозяина голубя с кольцами

Голубь с кольцами на лапах прилетел к жительнице деревни Дуброво Псковского района. Об этом сообщается в сообществе деревни в соцсети «ВКонтакте».

В Псковском районе разыскивают хозяина голубя с кольцами. Фото здесь и далее: группа «Дуброво | сообщество жителей | решаем проблемы» в соцсети «ВКонтакте»

«Прилетел голубь. Может, кто, узнает своего. На лапках кольца: возможно, улетел с голубятни. Есть опасность быть пойманным кошками», – отмечается в сообщении.

В настоящее время птицу поймали. «Голубя посадили в клетку, покормили, попили. Если до завтра не найдётся хозяин, будут отпускать на волю. Рассматривается также поиск передержки», – отметили в сообществе.

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