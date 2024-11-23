В Псковском районе разыскивают хозяина голубя с кольцами

22:22, 23 ноября 2024, ПАИ

Голубь с кольцами на лапах прилетел к жительнице деревни Дуброво Псковского района. Об этом сообщается в сообществе деревни в соцсети «ВКонтакте».

«Прилетел голубь. Может, кто, узнает своего. На лапках кольца: возможно, улетел с голубятни. Есть опасность быть пойманным кошками», – отмечается в сообщении.

В настоящее время птицу поймали. «Голубя посадили в клетку, покормили, попили. Если до завтра не найдётся хозяин, будут отпускать на волю. Рассматривается также поиск передержки», – отметили в сообществе.