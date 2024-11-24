Больше миллиона рублей перевела мошенникам жительница Псковского района

09:39, 24 ноября 2024, ПАИ

Под предлогом перерасчёта пенсии жительница Псковского района перевела мошенникам более миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичке под видом сотрудника Пенсионного фонда позвонил неизвестный и под предлогом перерасчёта пенсии завладел деньгами собеседницы. Убедившись, что её ввели в заблуждение, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.