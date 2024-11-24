Волонтёры поздравили прохожих в Пскове с Днём матери
Волонтёры поздравили прохожих в Пскове с Днём матери, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
В рамках всероссийской акции #Любимой_маме волонтёры Ресурсного центра добровольчества раздали тематические открытки с поздравлениями жительницам и гостям Пскова.
Напомним, День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
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