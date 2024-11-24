Волонтёры поздравили прохожих в Пскове с Днём матери

19:00, 24 ноября 2024, ПАИ

Волонтёры поздравили прохожих в Пскове с Днём матери, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»





















В рамках всероссийской акции #Любимой_маме волонтёры Ресурсного центра добровольчества раздали тематические открытки с поздравлениями жительницам и гостям Пскова.

Напомним, День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября.