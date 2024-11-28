О рыбе, промысле, браконьерах и проблемах – в интервью с первой в истории псковской рыбоохраны руководителем-женщиной

21:09, 28 ноября 2024, ПАИ

С приходом нового начальника-женщины часть инспекторского состава псковской рыбоохраны почти сразу уволилась, не приняв крутых изменений и новых методов руководства. Но в течение лета работа отдела наладилась. О рыбе, промысле, браконьерах, проблемах, задачах и о многом-многом другом – в интервью с начальником отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Ольгой Большаковой.

Профессионализм и глубокие знания

В апреле 2024 года в псковском рыболовном мире произошла очередная смена начальства в рыбинспекции, притом довольно неожиданная, но не в смысле внезапности, а в том, что на эту, казалось бы, всегда мужскую должность впервые была назначена женщина. Весной ПАИ познакомило своих читателей с Ольгой Сергеевной Большаковой, и её нам представил руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Викторович Христенко.

Александр Викторович говорил, что долго присматривались к кандидатуре Ольги Большаковой, выбор этот неслучаен и пожелал ей успехов на новом поприще, а первые итоги работы предложил подвести осенью.

Но итоги и оценки профессиональной деятельности – это удел внутренней политики ведомства. Я же попросил Ольгу Сергеевну о встрече, чтобы поговорить о ходе осеннего промысла псковских рыболовов, о ситуации с браконьерством, о насущных проблемах во взаимоотношениях с рыболовами-любителями, а также ответить на некоторые другие вопросы. Начальник псковской рыбоохраны любезно согласилась о встрече и за полтора часа нашей беседы ответила на все заданные мною вопросы, за что ей огромное спасибо.

Что приятно удивило, человек, который ещё семь месяцев назад в теме рыболовства был абсолютным новичком, разговаривал со мной грамотно, профессионально оперируя не только главами, статьями, пунктами правил рыболовства, уголовного и административного кодексов, но и правильно называя суда, катера, лодки, снасти и прочие многочисленные промысловые и рыболовные предметы, легко и к месту применяя и рыболовные термины. Удивительно глубокие знания в новой сфере профессиональной деятельности показала Ольга Сергеевна. Вопросов у меня было много…

Окунь подрос, судака много…

– В этом году промысловый лов рыбы механическими мутниками начался на много раньше обычного – с 1 сентября. Это основной промысел на Чудском озере, в прошлые годы он начинался и с 15 сентября, и позже. Чем вызвано изменение сроков начала мехмутниковой добычи водных биоресурсов (ВБР) в этом году? Насколько успешно идёт промысел?

– Мехмутниковый промысел с 1 сентября у нас осуществляется впервые, – сказала Ольга Большакова, отодвинув в сторону многочисленные бумаги на своём столе, обстоятельно принялась отвечать на все мои вопросы. – Это совместное решение прошлого года на межправительственной сессии Россия – Эстония. С 1 по 15 сентября наши и эстонские суда с механическими мутниками (вид высокопроизводительных рыболовных снастей – Прим. авт.) выходили на промысел только с крупной 50-й ячеёй. С 15 сентября и до освоения национальных квот или завершения определённого количества выходов в Чудское озеро ячея в мехмутниковых снастях должна быть не менее 24-й.

Межправительственным соглашением определено по 300 выходов в озеро мехмутников с ячеёй размером не менее 50 миллиметров и 300 выходов с размером не менее 24 миллиметров для каждой из сторон (Эстония и Россия). В связи с тем, что мы начали мехмутниковый промысел раньше, чем в прошлом году, то и цифры вылова опережают прошлогодние. Сентябрьская погода нам очень мешала, температура воды была летняя, сохранять улов и доставлять его в надлежащем качестве до пунктов приёма было затруднительно. Тем не менее, сентябрь позволил промыслу отладить технологии, преодолеть кадровый голод, привлечь в отрасль новых специалистов.

Если до 15 сентября мы фиксировали и контролировали от двух до пяти выходов мехмутников в озеро ежедневно, то 15 сентября вышли все 17 судов, оборудованных мехмутниками. На 11 ноября российская сторона уже совершила все 300 выходов с мелкой ячеёй и именно с 24-й ячеёй выловили 470 тонн рыбы. С 50-й ячеёй на эту же дату зафиксировано 82 выхода и выловлено 36 тонн. Общий промежуточный итог вылова мехмутниками на 85 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году суда с мехмутниками по погодным условиям перестали выходить уже 4 ноября. В этом году погода более благоприятная, позволила совершить больше выходов, было меньше простоя судов. Сегодня, например, в озеро вышло 12 судов с мехмутниками (интервью записывалось 13 ноября 2024 года). Но уже с завтрашнего дня прогноз погоды по ветру ухудшается, что серьёзно затруднит этот вид промысла и что будет с выходами в озеро дальше, посмотрим.

В этом году рыбка подросла. При контроле приёма и взвешивании промысловых уловов мы отмечаем увеличение количества крупного окуня. По данным нашей науки, у нас сейчас очень много среднего размера судака. Его размер 37–39 сантиметров ещё не достигает промыслового, но на следующий год, мы надеемся, он уже даст многочисленное потомство, а к осени наберёт хороший вес, Запасы этого судака значительные и надеемся, что в следующем году уловы судака нас порадуют.

5 ноября в Псковской области прошёл аукцион ФАРа (Федеральное агентство по рыболовству) по распределению и продаже свободных квот ВБР на Псковско-Чудском водоёме. Было выставлено 32 лота, все они нашли своих обладателей. В результате бюджет Российской Федерации пополнился более чем на 1,5 млн рублей, а цены по некоторым лотам выросли от начальной цены аукциона в 7–18 раз.

Ёрш на высоте, а с ряпушкой беда…

– Как успешно осваиваются национальные квоты по вылову рыбы в этом году, по видам рыб, по общим цифрам?

– На 11 ноября по судаку национальная квота освоена на 70 %, по окуню – на 73 %, по лещу – на 67 %. Самый маленький процент освоения по щуке (62 % – в Псковском озере, 46 % – в Чудском), самый высокий процент – по ершу (77 % – в Псковском, 75 % – в Чудском).

– Я удивляюсь, слыша от вас слово «ёрш». А кому он нужен? Я не слышал, что бы его где-то и кто-то перерабатывал, не видел его нигде в продаже. Где он востребован, куда его сбывают?

– Его используют при переработке на корм, добавляют в кормовые добавки крупному рогатому скоту, рыбная мука называется. И, раз уж ловят, значит, спрос на этот вид водных биоресурсов имеется.

– У нас в Псковской области крупный рогатый скот если и не исчез полностью, то очень сильно сократился. Ранее в деревне Знаменка Псковского района был большой зверосовхоз, где выращивали песцов, норок, хорей. Вот там действительно зверьков кормили рыбой – мелким частиком, в том числе ершами, вылавливаемыми псковскими промысловиками. Но уже более 15 лет, как этого зверосовхоза не стало.

– Но самый низкий процент освоения национальной квоты в этом году у нас по ряпушке – 13,6 %.

– А что с ряпушкой, почему такое низкое освоение квоты? Наука ошиблась в своих прогнозах или есть какие-то другие причины?

– Запасы ряпушки оказались очень малы. И сига почти нет, как нет и квоты на его вылов. В этом году в допускаемых правилами рыболовства приловах выловлено чуть больше 200 килограммов сига. Мы сейчас готовимся к нересту сиговых видов рыб. Будем проводить все мероприятия и принимать все необходимые меры, предписываемые нам законом, для обеспечения наиболее благоприятных условий для нереста сига и ряпушки в Тёплом и Чудском озёрах.

Новые взаимоотношения с промыслом?

– Одна из основных задач рыбоохраны – это недопущение или пресечение нарушений правил рыболовства промысловыми рыболовами. Много ли нарушений допускают промысловики?

– Хочу напомнить, что в нашей стране с 10 марта 2022 года действует постановление Правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Исполняя это постановление, в ходе контроля за промыслом мы ведём только наблюдения и выездные обследования. Проводим и постоянные рейды, проверяя соблюдение мер безопасности, техническое состояние судов, права на управление судами, оснащённость судов, влияющей на безопасность.

– А контроль промысловиков на берегу вы осуществляете?

– Может сложиться обманчивое впечатление, что согласно постановлению Правительства РФ № 336, мы теперь ничего не делаем. Это не так. Во-первых, мы встречаем каждый мехмутник в местах выгрузки улова, контролируем взвешивание, фиксируем, сколько и какого вида ВБР сдаётся судном. Данные сведения (выход и возвращение судна, размер ячеи, объём вылова, сравниваем цифры с отрывными листами промысловых журналов) нами фиксируются. Все звеньевые обязаны информировать нас СМС-сообщениями о выходе и возвращении с промысла, с указанием объёма улова и месте выгрузки. Нами сопоставляются данные, проводится анализ, делаются выводы и принимаются решения.

– В перечне ваших действий вы не указали, как вы боритесь с недопущением одного из самых ранее часто встречаемых нарушений промысловиками, наносящий серьёзный вред ВБР, – это не соблюдение допустимого промыслового размера выловленных рыб. Как вы это контролируете?

– Наблюдением. И, я уверена, промысловики понимают, что мы обязательно заметим, если они будут лукавить. В нашей работе нам помогает пограничное управление и линейные отделы полиции, весной и осенью мы совместно совершаем периодические рейды. Полиция и пограничники могут при совершении нарушений промыслом на месте померить и размер рыбы, и многое другое и в итоге составить протокол.

– А вы?

– Мы, к сожалению, по постановлению Правительства РФ № 336 этого теперь делать не можем. И на судно самостоятельно зайти не можем, и протокол оформить в отношении юридического лица мы не можем. До 336-го постановления мы могли подняться в любое время на любое судно и вывернуть наизнанку весь трюм. Сейчас, увы, руки наши связаны.

– А во время выгрузки вы ведь видите маломерную рыбу? И что, не можете составить протокол?

– Нет. Мы только фиксируем.

– Ну, зафиксировали раз, два, три. И что дальше?

– Протокол в отношении юридического лица мы составить не можем, но все собранные материалы с зафиксированными нарушениями направляем в соответствующие прокуратуры и правоохранительные органы.

– То есть, твори, что хочешь и вы теперь ничего не можете? Извините, что грубо высказываюсь.

– Ну, как это, твори что хочешь? Нет, конечно. Объясняю. Мы дисциплинируем промысел частыми, хаотичными, беспокоящими совместными рейдами с пограничниками и полицией. Такие рейды проводятся не менее пяти-шести раз в месяц.

Малые водоёмы прибавляют

– Вы уже восьмой месяц работаете в должности начальника рыбоохраны Псковской области. Нам интересен ваш свежий взгляд на совершенно новое дело, ваш анализ за этот период – что изменилось?

– Если разговор идёт о выловах ВБР, то он вырос не только в Псковско-Чудском водоёме, но и на малых водоёмах. На 10 ноября на малых водоёмах Псковской области было выловлено 115,5 тонны рыбы, что на восемь тонн больше прошлогоднего.

– За счёт чего получилось такая прибавка?

– В первую очередь за счёт увеличения количества лиц, получивших официальные разрешения на вылов, на осуществление данного вида деятельности. Таковых стало на 15 больше, чем в прошлом году. Во-вторых, многие предприниматели обращаются в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области и увеличивают свои квоты.

– А квоты на вылов разве не наука определяет? Получается, чем больше заплатишь, тем на большее количество выловленной рыбы получишь разрешение?

– Нет, на малых водоёмах области ОДУ (общий допустимый улов) наукой не установлен, то есть квот нет. Количество разрешённой рыбы к вылову для предпринимателей определяет комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, по каждому виду рыб отдельно (на 2025 год впервые установлен ОДУ для судака в размере 36 тонн на всех малых водоёмах вместе взятых).

– Неужели наши малые водоёмы такие безразмерные? Или их так много, что до большинства промысел ещё не добрался?

– На эту тему мы постоянно разговариваем с нашей наукой. Например, совсем недавно обсуждали запретный весенний нерестовый период на леща. Сроки начала его промысла разнятся в Псковско-Чудском озере и в малых водоёмах. Мы предложили сделать эти сроки одинаковыми, убрать разницу в 15 дней и сделать везде, как на больших озёрах. Но наука пояснила, что запасы леща в малых водоёмах исследованы, они большие и такие ограничения сейчас не обязательны.

Оперативные группы – новое в структуре рыбоохраны

– Браконьерство. Его до нуля, наверное, искоренить невозможно. Но, по вашей оценке, становится ли браконьерства меньше?

– Если говорить о количественных показателях, то по сравнению с прошлым годом нарушений стало меньше, идёт снижение. Но, в прошлом году было выписано много протоколов по нарушениям в прибрежной защитной полосе, то есть подъезд, стоянка (статья 8.42 КоАП РФ). Всего таких нарушений было 120 и все – только предупреждения, без назначения штрафа. За нарушения правил рыболовства было выписано 200 протоколов. Всего за 10 месяцев прошлого года было составлено 332 протокола об административных правонарушениях. В этом году по прибрежной полосе идёт снижение, притом значительное, выписано не более 10 протоколов, но все с назначением штрафов, так как нарушителями оказались лица, повторно допустившие те же деяния в течение года. В основном мы ведём разъяснительную и профилактическую работу и люди нас слышат и понимают. Незначительное снижение идёт и по нарушениям статьи 256 УК РФ: в прошлом году было 15 нарушений с признаками преступлений, в этом – 14 подобных нарушений. А вот по нарушениям правил рыболовства идёт увеличение примерно на 20 %. Всего за 10 месяцев нами составлено уже 280 протоколов.

Если же говорить о качественных характеристиках браконьеров, то их моторы становятся мощней, лодки – быстрей, почти все они «вооружены» современными электронными гаджетами – эхолотами, навигаторами, радиостанциями для согласованности действий. Всё это облегчает их незаконные деяния. Совершенствуется и «работа сарафанного радио», информирующая о передвижениях инспекторов по региону.

Но и мы не стоим на месте. С 1 сентября в нашем отделе рыбоохраны прошли организационно-штатные мероприятия, коллектив сильно обновился, личным составом отдел доукомплектовался на 100 %, а главное, появились две оперативные группы, которые теперь не привязаны к постоянным пунктам контроля и могут маневрировать по всей области. Раньше такой роскоши у нас не было.

– Добросовестные рыболовы-любители, законопослушные граждане очень часто обижаются, что сообщая в органы рыбоохраны о действиях браконьеров на реках и озёрах, о незаконно установленных сетях, с указанием координат, фото и видео, но реакция инспекции зачастую следует с запозданием или вовсе ничего не происходит. С появлением оперативных групп это как-то изменится?

– Совершенно верно. Но всё же надо понимать, что отдел государственного контроля и рыбоохраны – не пожарная команда. Но даже с появлением оперативных групп, они не всегда смогут приехать вовремя на все отдалённые водоёмы нашей немалой области. И потом, это не только наша задача. Мы хотим и с сотрудниками полиции прийти к единому знаменателю, работать вместе в одном правовом поле. Граждане вправе обращаться с такими вопросами и в полицию, а её сотрудники обязаны реагировать на их жалобы и самостоятельно без рыбинспекции могут изымать и сети, и другие незаконные орудия лова и оформлять соответствующие протоколы.

Чьи это сети?

– Но в чём ещё проблема. На малых водоёмах много и законно установленных сетей, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, но которые граждане принимают за браконьерские. На этих сетях должны быть обозначения (в основном это пластиковые бутылки) с листом бумаги внутри, на котором указаны номер разрешения на лов рыбы и телефон владельца.

С 1 сентября этого года вступил в силу приказ Минсельхоза России от 21 сентября 2023 года № 747, вносящий изменения в правила рыболовства для западного рыбохозяйственного бассейна № 620, где указано, что промысловые сети должны быть обозначены предметами, определёнными правилами рыболовства. Но, к сожалению, эти предметы в тексте приказа не названы и не описаны. И мы теперь бьём во все колокола, пытаемся достучаться, чтобы к весеннему периоду 2025 года были внесены уточнения и ясность по этому вопросу в действующих правилах рыболовства. Например, сделать, как на Псковско-Чудском озере. Там флагами красного цвета на плавающих шестах промысловики обязаны обозначать сети по межправительственному соглашению «Россия – Эстония». А вот для малых водоёмов таких обязательных условий пока нет.

Разговор не закончен

Во время посещения псковского отдела рыбоохраны на их закрытой территории я увидел стоящие в сторонке на прицепах три или четыре лодки с моторами, явно принадлежащих не рыбинспекции. Мои догадки Ольга Большакова подтвердила – их изъяли у рыболовов-любителей за серьёзные нарушения правил рыболовства. Поговорили мы с Ольгой Сергеевной и о более конкретной работе псковской рыбоохраны по борьбе с браконьерством. Оказывается, за некоторые нарушения этого года виновными было заплачено и по 200, и по 300 тысяч рублей, даже за такую, казалось бы незамысловатую рыбу, как плотва или за сантиметровой длины червячка красного цвета – за мотыля. Поговорили и о ситуации с осенним запретом и с использованием лодочных моторов в Раскопельском заливе с 20 октября по 20 ноября. Но об этом в продолжении разговора с Ольгой Большаковой в следующем выпуске рыболовной странички на ПАИ.