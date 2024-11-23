Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе фестиваля имени Кобзона
Псковичей приглашают принять участие в традиционном заочном конкурсе Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И. Д. Кобзона, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
«С чего начинается Родина» – эта строчка известной песни из кинофильма «Щит и меч» стала названием и основной темой конкурса.
Фестиваль «Гринландия» – яркое событие, прочно вошедшее в культурную жизнь страны, отметили в управлении культуры.
В этом году оргкомитет ввёл две специальные номинации, в которых участвуют песни, стихи, видеоклипы и социальные видеоролики:
«Этот день Победы!» (произведения, посвящённые 80-летию Великой Победы);
«Своих Россия не бросает!» (произведения в поддержку участников специальной военной операции).
С остальными номинациями и положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии». Заявки на заочный конкурс принимают до 30 марта 2025 года.
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