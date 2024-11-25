Псковские энергетики из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности

09:33, 25 ноября 2024, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом, подчеркнули специалисты.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов, заверили в пресс-службе.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов псковичи могут по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8 800-220-0-220.