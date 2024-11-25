Международный проект «Зимний университет» стартует сегодня в Пскове

11:12, 25 ноября 2024, ПАИ

Международный проект «Зимний университет по инженерным наукам», инициированный Министерством науки и высшего образования РФ, стартует на базе Псковского государственного университета сегодня, 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

С 25 ноября по 8 декабря участники проекта пройдут образовательные мастер-классы по голографическому макетированию, программированию промышленного робота и станков с ЧПУ, механическим испытаниям деталей, основам работы с базами данных и другим направлениям. Также для студентов организуют мастерские «Концепция фабрик будущего: цифровая фабрика, умная фабрика, виртуальная фабрика», «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности», экскурсии на завод PERCo, в производственный цех компании «Уклад». Обучение будет проходить на русском и английском языках.

Спикерами проекта станут заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией плазменных и лазерных технологий Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, профессор Олег Девойно, директор ООО «СКТ-сервис» Максим Алиев, директор Передовой инженерной школы «Технологическая база машиностроения» МГТУ «Станкин», доктор технических наук Рамиль Нежметдинов, доцент кафедры «Технологическое оборудование» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук Станислав Довнар, доцент кафедры «Цифровые лазерные технологии» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, кандидат технических наук Евгений Земляков, а также руководитель научно-производственного департамента ПИШ Союзного государства Игорь Никифоров и кандидат технических наук, доцент ПсковГУ Павел Мальцев.

Также начинающие инженеры изучат современные технологии, методы проектирования и анализа и получат возможность работать над реальными кейсами из отрасли.

Кроме того, участники побывают в Изборске и посетят Псково-Печерский монастырь.

Отметим, программа развития Передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства разработана в рамках одноименного федерального проекта, стартовавшего в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Главная цель ПИШ Союзного государства – подготовка межотраслевого инженера – 2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.