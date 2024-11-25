Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный проект «Зимний университет» стартует сегодня в Пскове

Международный проект «Зимний университет по инженерным наукам», инициированный Министерством науки и высшего образования РФ, стартует на базе Псковского государственного университета сегодня, 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

С 25 ноября по 8 декабря участники проекта пройдут образовательные мастер-классы по голографическому макетированию, программированию промышленного робота и станков с ЧПУ, механическим испытаниям деталей, основам работы с базами данных и другим направлениям. Также для студентов организуют мастерские «Концепция фабрик будущего: цифровая фабрика, умная фабрика, виртуальная фабрика», «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности», экскурсии на завод PERCo, в производственный цех компании «Уклад». Обучение будет проходить на русском и английском языках.

Спикерами проекта станут заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией плазменных и лазерных технологий Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, профессор Олег Девойно, директор ООО «СКТ-сервис» Максим Алиев, директор Передовой инженерной школы «Технологическая база машиностроения» МГТУ «Станкин», доктор технических наук Рамиль Нежметдинов, доцент кафедры «Технологическое оборудование» Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук Станислав Довнар, доцент кафедры «Цифровые лазерные технологии» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, кандидат технических наук Евгений Земляков, а также руководитель научно-производственного департамента ПИШ Союзного государства Игорь Никифоров и кандидат технических наук, доцент ПсковГУ Павел Мальцев.

Также начинающие инженеры изучат современные технологии, методы проектирования и анализа и получат возможность работать над реальными кейсами из отрасли.

Кроме того, участники побывают в Изборске и посетят Псково-Печерский монастырь.

Отметим, программа развития Передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства разработана в рамках одноименного федерального проекта, стартовавшего в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Главная цель ПИШ Союзного государства – подготовка межотраслевого инженера – 2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

Одну из самых актуальных тем современности рассмотрели в «Школе добровольца» в Пскове
25 ноября 2024

Мандарины подорожают к Новому году на 20-30%
25 ноября 2024

Большой научный форум проходит в Пскове
25 ноября 2024

Чем помогает диспансеризация, рассказала псковский фельдшер
25 ноября 2024

Дождь и до +5 градусов прогнозируют в Псковской области 26 ноября
25 ноября 2024

Штрафы за парковку на зелёной зоне намерены увеличить в Псковской области
25 ноября 2024

Псковская область находится на 46-м месте по приверженности населения ЗОЖ
25 ноября 2024

Международный проект «Зимний университет» стартует сегодня в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...