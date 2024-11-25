Более 200 человек из семи стран станут участниками проекта «Зимний университет» в Пскове

11:43, 25 ноября 2024, ПАИ

Более 200 человек из семи стран станут участниками проекта «Зимний университет по инженерным наукам», который проходит в Пскове с 25 ноября по 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В течение двух недель обучение по направлению «Тяжелое машиностроение» пройдут студенты и магистранты из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии и России. Основной площадкой занятий станут цеха и учебные аудитории Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.

«Цель «Зимнего университета» – укрепление связей между молодыми инженерами и углубление международного взаимодействия. Нам есть чем поделиться – университет имеет богатую инженерную историю, которая началась ещё в 60-е годы прошлого века и два года назад приобрела новый вектор развития: ПсковГУ стал победителем федерального проекта «Передовые инженерные школы», предложив к созданию ПИШ Союзного государства гибридных технологий в станкостроении», – подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Она отметила, что вуз активно сотрудничает с Белорусским национальным техническим университетом и индустриальными партнёрами в России и Белоруссии. В частности, совместно с БНТУ Псковский государственный университет реализует программы двойных дипломов, академической мобильности. «В прошлом году студент ПсковГУ предложил на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным создать проект по обмену опытом между будущими инженерами из разных стран – «Зимний университет». Мы рады, что инициативы молодёжи поддерживают на таком высоком уровне, и уверены – у проекта перспективное будущее!» – подчеркнула Наталья Ильина.

Отметим, программа развития Передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства разработана в рамках одноименного федерального проекта, стартовавшего в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Главная цель ПИШ Союзного государства – подготовка межотраслевого инженера – 2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.