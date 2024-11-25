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Большой научный форум проходит в Пскове

Научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» проходит в главном здании Псковского музея-заповедника. Мероприятие открыла генеральный директор музея Светлана Мельникова, представив доклад об итогах работы музея в 2021–2024 годах и перспективах развития. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • В Псковском музее-заповеднике стартовал большой научный форум
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Сегодняшняя конференция является своеобразным подведением итогов научной, исследовательской и реставрационной деятельности. Ведь бесконечно важно рассказывать коллегам и общественности, что делается в музее. Здесь ведётся очень серьёзная научно-исследовательская работа. А её результаты, трансформированные в выставки и экспозиции, видят наши посетители», – отметила Светлана Мельникова.

В своём выступлении гендиректор рассказала об итогах предыдущих трёх лет работы. Администрация музея решила серьёзные репутационные вопросы, расширила штат необходимых специалистов, создала новые структурные подразделения и, что немаловажно, увеличила заработную плату сотрудников. Существенно улучшены условия хранения музейных предметов, которых в музее насчитывается более 750 тысяч единиц.

В музее завершилась реконструкция многих объектов по проекту Министерства культуры РФ и Всемирного банка. Сегодня они являются местом реализации масштабных выставочных проектов, а также проведения событийных мероприятий.

Также в рамках открытия конференции был представлен доклад коллектива авторов во главе с заместителем генерального директора по научной работе Эльвирой Королевой, посвящённый созданию макета Пскова XVI-XVII веков. Масштабный проект будет реализован к осени 2025 года и представлен в Поганкиных палатах. На макете можно будет увидеть более 3 000 объектов, которые позволят изучить гостям музея Псков XVII века.

Отметим, что конференция продлится в Псковском музее два дня. В этом году она посвящена 180-летию Н. А. Римского-Корсакова, 185-летию М. П. Мусоргского, 80-летию полного освобождения территории Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию образования Псковской области. В программе – 50 выступлений докладчиков из Пскова и других городов России.

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