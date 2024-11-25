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Общество

Международный проект «Зимний университет» открылся сегодня в Пскове

Международный проект «Зимний университет по инженерным наукам», инициированный Министерством науки и высшего образования РФ, открылся на базе ПсковГУ сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Торжественное мероприятие проходит в актовом зале вуза. Участников по видеосвязи поприветствовал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. «В этом году участниками проекта стали 660 будущих инженеров из нескольких стран мира. Наши университеты подготовили уникальные программы, чтобы вы могли усилить теоретические знания. Мы также предусмотрели взаимодействие с представителями предприятий и продумали культурную программу. Надеюсь, «Зимний университет» поможет углубить знания и найти новых друзей», – отметил он.

«Проект «Зимний университет» сделали сами студенты ПсковГУ и ПИШ. Они уже второй раз принимают у себя студентов и магистрантов со всего мира. Это помогает укреплять международное сотрудничество и устанавливать научную кооперацию с коллегами из других стран. Данный проект – это шаг в будущее для молодых инженеров. Мы ради приветствовать представителей инженерных отраслей. В рамках проекта подготовлена насыщенная программа, а также знакомство с предприятиями и городом. Её задача – влюбить вас в древнейший Псков. Искренне желаю продуктивной работы, креативных идей и профессиональных знакомств», – пожелала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Также к присутствующим обратился руководитель представительства Россотрудничества в Сербии Евгений Баранов. Он отметил, что такие инициативы должны продолжаться, чтобы и дальше собирать людей со всего мира в красивейших городах.

Ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик в свою очередь подчеркнул, что эта площадка объединяет самых лучших и креативных людей. «Предлагаю обратить вам внимание именно на инженерные направления, так как они помогают развивать все сферы общества. Я призываю вас подумать о том, чтобы найти те проекты, которые объединят специалистов из самого большого количества сфер», – сказал он.

Ранее сообщалось, что более 200 человек из семи стран станут участниками проекта «Зимний университет» в Пскове.

В течение двух недель обучение по направлению «Тяжелое машиностроение» пройдут студенты и магистранты из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии и России. Основной площадкой занятий станут цеха и учебные аудитории Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Кроме того, участники побывают в Изборске и посетят Псково-Печерский монастырь.

Отметим, программа развития Передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства разработана в рамках одноименного федерального проекта, стартовавшего в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Главная цель ПИШ Союзного государства – подготовка межотраслевого инженера – 2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.

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