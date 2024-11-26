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Общество

Продолжается выдвижение кандидатов на премию «Народное признание»

Продолжается выдвижение кандидатов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024». Организаторы продолжают отбор заявок.

Фото ПАИ

Номинантов активно выдвигают жители муниципалитетов региона. Организаторам поступают как индивидуальные заявки, так и от общественных организаций и предприятий.

Традиционно наибольшей популярностью у псковичей пользуются номинации «Поступок», «Рекорд» и «Призвание». Как подать заявку, чтобы она прошла отбор, читайте по ссылке.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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